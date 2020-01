La partita persa sul fronte Kulusevski brucia ancora un bel po' a Milano. Il mercato, però, è una giostra che gira più velocemente di quanto si possa credere, e starsene fermi a rimuginare su ciò che avrebbe potuto essere ma non è stato non è consentito. Per questo motivo l'Inter avrebbe già iniziato a ragionare nell'ottica del mercato estivo, mettendo nel mirino due obiettivi sensibili della Juve: Castrovilli e Tonali. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, infatti, Ausilio avrebbe sondato la pista che porterebbe all'acquisto del primo, mentre avrebbe avuto già una chiacchierata informale con l'agente del secondo, l'avvocato Bozzo. L'erede di Pirlo ha già tanto mercato e la Juventus, come detto, è fissa su di lui. La valutazione che ne fa Cellino è di 50 milioni: chi la spunterà?