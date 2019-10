Castrovilli, che momento. Il centrocampista della Fiorentina ha appena rinnovato il contratto con la Viola. Il primo pensiero? Rivolto alla Juve, seppur indirettamente. "Mi sono sentito importante quando sono uscito nella gara con la Juve, grazie agli applausi dello stadio, ma devo ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato", le sue parole in conferenza stampa. Castrovilli ha poi aggiunto: "Voglio far parte del progetto e sono qui per migliorarmi ogni giorno. L'entusiasmo mi ha spinto subito a dire di sì. I miei modelli? Ronaldinho e Kakà, da piccolo ero tifoso del Milan e mi è dispiaciuto segnare il mio primo gol in A a San Siro (ride ndr), ero quasi emozionato. Mi piacerebbe anche far parte della squadra che giocherà nel nuovo stadio".