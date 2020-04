Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli è un obiettivo della Juventus ma sul futuro sembra avere le idee chiare: "La città (Firenze ndr) è meravigliosa e mi ha accolto benissimo - le sue parole a Il Corriere della Sera -. Mi sento molto legato alla Fiorentina, alla gente che mi sostiene e al presidente Commisso, sempre pronto a riempirmi di elogi. Mica è facile avere un feeling così naturale e immediato".



RICOMINCIARE - "È una domanda complicata. La priorità è la salute e ci sono ancora tante, troppe, persone che soffrono e che stanno perdendo la vita. Noi faremo quello che ci dicono di fare. Chi decide deve però tenere conto di tutte le variabili. Di sicuro non sarà come prima e non si potrà far finta di niente".



COMPAGNI CON CORONAVIRUS - "All’inizio ho avuto paura per loro e per tutti noi. È un virus sconosciuto e nessuno sa realmente quanto può nuocere. Ma ora che i miei compagni stanno bene sono più tranquillo".