Gaetano Castrovilli si racconta. Rivelazione della Fiorentina e della nostra Serie A ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, tra mercato e consigli...



Il primo regalo che si è fatto con i soldi del nuovo accordo con la Fiorentina?

«Ho regalato una casa a mamma Michela e a papà Mario al mio paese, a Minervino Murgia. È stata una sorpresa. Devo tutto alla mia famiglia».



Dove avrebbe giocato se Montella non avesse “ordinato” alla società di non cederla?

«Forse sarei tornato a Cremona. Lì sono stato bene».



I suoi miti da ragazzino?

«Ronaldinho e Kakà. Avevo simpatie milaniste, si capisce vero?».



Campioni dal dribbling facile.

«Dribblare è la mia passione. A volte in allenamento vado a sfidare Ribery. Lui è un artista ma con me è dura».



I più bravi a dribblare?

«Neymar è il primo nome che mi viene in mente. E in A sono rimasto incantato da Boga».



Come si può battere l’Inter?

«Con la convinzione. E mettendo in campo più fame. Non sarà facile. Conte ha messo una cattiveria da paura dentro l’Inter».



Chi toglierebbe ai nerazzurri?

«Troppo facile: Lautaro».



Chi può segnare il gol decisivo per voi?

«Punto su Chiesa. È forte, forte, forte. Federico è uno che può vincere le partite da solo».



Montella è sotto esame.

«Ognuno di noi ha attraversato un momento delicato nella vita. E non parlo solo di calcio. Montella ne uscirà. E io darò tutto per lui. Se sono entrato in una favola lo devo a lui».



Quale è la vera Fiorentina: quella che ha fatto soffrire le big o quella inesistente delle ultime giornate?

«Credo che siamo una buona squadra. Non voglio parlare di salvezza o di 46-47 punti che sono alla nostra portata. Dobbiamo tornare a fare risultato».



Castrovilli e la Nazionale?

«Come vivere in un sogno. Il giorno della convocazione ho ripensato alla festa per strada dopo la vittoria con la Francia nel Mondiale del 2006. A volte i sogni si avverano».



L’Inter la sta corteggiando.

«Oggi penso solo alla Fiorentina».



In cosa deve migliorare?

«Segnare di più e a servire più assist. Devo essere più decisivo negli ultimi metri».