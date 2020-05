1









Gaetano Castrovilli, il talento che già fa gola al mercato. Il centrocampista della Fiorentina, nel mirino della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, raccontando: "Fantacalcio? Ci sto giocando per la prima volta: siamo in otto e prima dello stop per il coronavirus ero... primo!".



TRIDENTE - "Ho un tridente d'attacco da paura: Cristiano Ronaldo, Duvan Zapata e Caputo".



FIORENTINA - "In difesa ho Milenkovic e poi... ok, lo dico: mi sono preso all'asta. Bisogna credere in sé stessi, ma se devo dire la verità ancora non ho realizzato di essere in Serie A. Da bambino cresci con questo sogno e quando ci arrivi e lo stai vivendo, quasi non te ne rendi conto".



GOL - "Sì, so che posso migliorare in fase di realizzazione. Credo che nei prossimi anni segnerò di più".



IDOLI - "Infatti proprio il brasiliano è il campione cui m'ispiro di più come stile di gioco. L'idolo invece è Ronaldinho".



MAESTRO - "Ho avuto un grande maestro: Daniele Croce, l'Illusionista, come lo chiamavano nell'Empoli di Sarri".



TALENTI - "Alla Fiorentina ci sono talenti davvero interessanti. Per me Sottil ha tutto per diventare un grande giocatore, ce lo ha fatto già vedere un po' in questo campionato e magari il prossimo potrà essere il suo anno. Un altro veramente forte è Vlahovic: ha una grinta dentro che non ho mai visto in nessuno così giovane".