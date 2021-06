"C’è stato un tempo, lontano un paio di mesi o qualcosa in più, in cui la Juventus e la Fiorentina avevano mosso gli emissari del caso per cercare di imbastire un’operazione di questo genere: Gaetano Castrovilli in bianconero e in cambio una contropartita tecnica diretta verso Firenze. Un’idea, seppur complicata in considerazione del fatto che era stato da poco riscattato dallo Schalke 04 per 18.5 milioni, conduceva a Weston McKennie giacché in casa viola il nome del texano aveva riscosso consensi. Fu una piccola traccia di mercato che rimase tale, il cambio al vertice della dirigenza del club ex campione d’Italia non era ancora andato in porto e comunque quel pour parler fu un simbolo - non l’unico, visti gli affari Bernardeschi e Chiesa - dei rapporti tutt’altro che azzerati tra società sportivamente rivali". Il retroscena di mercato raccontato da Tuttosport.