Castro è ancora un obiettivo della Juventus?

Ladeve fare innanzitutto i conti con la cessione di Dusan Vlahovic che sembra essere sempre più probabile. Nel frattempo però si muove sul mercato in entrata e su quelli che possono essere i potenziali rinforzi per la rosa della Vecchia Signora e di Igor Tudor nella prossima stagione. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport ci sono diversi nomi sul taccuino di Giorgio Chiellini e Damien Comolli. Tra questi ci sarebbe anche il nome di Santiago Castro, l'attaccante che in questa stagione si è messo particolarmente in mostra con la maglia del Bologna allenato da Vincenzo Italiano.