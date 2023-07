Fabrizio, allenatore, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del Carpi con Cristiano. Questo il suo racconto sul futuro ds della Juventus:"Non mi sorprende che Giuntoli abbia vinto lo scudetto con il Napoli e non mi stupisce che diventi il nuovo dirigente della Juve. Mi è sembrato un fuoriclasse fin dal primo giorno che l’ho conosciuto. Quando mi chiamò a Carpi ci incontrammo a Bologna. Mi disse che la squadra, composta da giovani affamati e semisconosciuti, era adatta alle mie caratteristiche, ideale per il calcio verticale che piace a me. Conosco Cristiano e lui non è cambiato dai tempi di Carpi. Parliamo di un professionista che ha fatto la gavetta. E’ umile, intelligente, affabile e non s’accontenta mai. Giuntoli è un predestinato, un fuoriclasse: uno dei migliori d’Europa. Lo avrei visto bene anche in Premier dopo il Napoli. Conosce tutti i giocatori e ha contatti ovunque. Allegri? Si troverà benissimo come me, Sarri e Spalletti. A volte mi svegliava all’1:00 per parlare di calcio…Umile, intelligente e non si accontenta".