Nella sua conferenza stampa pre partita, l'allenatore della, Fabrizio, ha parlato anche di"Non ci si può paragonare alle big. Nessuno vuole perdere, sia chiaro, ma a Torino con la Juventus può essere messo in preventivo. La serie A prevede due campionati in uno, basta mediamente meno di un punto a partita per mantenere la categoria e ci sono squadra contro le quali non possiamo permetterci di sbagliare. Se ti innervosisci dopo una potenziale sconfitta con una big vuol dire che sei presuntuoso. Conosco benissimo quale sia la nostra dimensione, non mi faccio ingannare. Restiamo sintonizzati sul traguardo e non dobbiamo mai perdere la testa".