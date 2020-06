Una fascia sinistra senza proprietario. l'infortunio di Alex Sandro, poi quello di De Sciglio e il rosso a Danilo hanno aperto l'emergenza nel ruolo di terzino sinistro, lasciando scoperta la casella per la gara contro il Lecce di venerdì sera. E per il prossimo futuro. Il rientro di Danilo dopo la squalifica darà qualche possibilità in più, nonostante le scarse garanzie in termini di affidabilità date dal brasiliano. Ma nella prossima giornata? Favorito assoluto è Blaise Matuidi, ma Sarri ha anche altre idee.



Sì, perché anche Cuadrado ha bisogno di un vice e allora i convocati dall'U23 (impegnata sabato nella finale di Coppa Italia di Serie C) saranno due: Wesley a destra e uno tra Coccolo e Beruatto a sinistra.