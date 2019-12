Alla ricerca di un terzino sinistro. Ricerca che coinvolge sia la Juventus, sia l'Inter. I nomi? Sempre gli stessi: premesso che il favorito alla fine risulti Emerson Palmieri, occhio anche al suo compagno di squadra al Chelsea: Marcos Alonso. Entrambi strapperebbero volentieri un bel rinnovo - ad altissime cifre - con i Blues, ma è chiaro che non ci sia spazio per entrambi, che vogliono primeggiare, giocare, non perdere treni importanti soprattutto in ottica nazionali. L'ultimo nome, secondo la Gazzetta, è quello di Kurzawa: ha il contratto in scadenza a giugno, e dal Psg hanno serie intenzioni con De Sciglio.