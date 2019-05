Your browser does not support iframes.

Il web vota Guardiola, la realtà dei fatti parla invece di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Sono giorni caldissimi per i casting della panchina della Juventus. Che aspetta, valuta, vede e sonda. Intanto, oggi a Torino c'era Aaron Ramsey: l centrocampista gallese è già in città, ha assistito dal vivo a Juventus-Atalanta e con la famiglia al completo oggi ha fatto visita all’Allianz Stadium e al Museum. Un pomeriggio speciale anche per il piccolo Sonny, che ha camminato sul terreno di gioco con la divisa dei campioni d’Italia. Sulla schiena era stampata a chiare lettere la scritta “Papà” e un numero: l’8. E per un Ramsey in Italia, c'è un Agnelli in Germania: il Bayern Monaco ha invitato il presidente all'Allianz Arena. Non si tratta di un incontro di mercato, ma di un vertice ECA richiesto dai membri tedeschi. Chiusura su Milinkovic: i bianconeri hanno trovato un accordo di massima con il centrocampista serbo e lavorano per abbassare le pretese della Lazio. La distanza economica esiste ma l'affare, un anno dopo, è tornato caldo.



Queste, e tante altre notizie, sono nella nostra gallery dedicata