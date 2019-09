Paratici aveva pensato anche a Martin Skrtel. Pazzesco ma vero: il difensore, fresco dell'addio all'Atalanta, per una rescissione consensuale che ha avuto del clamoroso, era già sul taccuino del capo dell'area sport bianconera. E allora, ecco l'idea che ritorna, vedendo Martin così, a un passo e soprattutto gratis. Alla fine, il pensiero è tornato d'attualità, come racconta Tuttosport. Ma tutto dipende anche dal futuro di Daniele Rugani: se non si muove il 24, non arriverà nessuno.