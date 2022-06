Intervistato da Tuttosport, Luca Toni ha detto la sua sui diversi attaccanti accostati alla Juve. Ecco il suo pensiero: "Gabriel Jesus mi convince più da seconda punta mentre Timo Werner, seppur con le sue caratteristiche, può agire da attaccante esterno o da nove che attacca la profondità. Arnautovic, per una questione di struttura e caratteristiche fisiche, è un nove che ha bisogno di giocare con continuità per rendere al massimo. Per le punte di stazza - e lo dico per esperienza personale - è più complicato incidere entrando a partita in corso. Muriel mi è sempre piaciuto molto e sono convinto che non abbia ancora espresso totalmente il suo potenziale. Bisogna vedere se il passaggio in un top club lo possa agevolare da questo punto di vista. Raspadori è diverso, però è un bel talento". Infine, su Simeone: "È reduce da una eccellente stagione a Verona, dove ha segnato 17 gol. Giovanni non ha esperienza a livello di big, però è un lottatore. Anche quando non segna, è uno che si sbatte per la squadra".