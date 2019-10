Juan Castillo, terzino classe 2000 del Chelsea ma attualmente in prestito all’Ajax, ha rivelato di essere stato vicino alla Juventus: "Alla fine ho finalmente scelto il Chelsea - le sue parole a Voetball International - . È una grande squadra, sono contento della mia scelta in ogni caso. In realtà dovevo andare alla Juventus, che era la prima scelta. Poi però, per una serie di ragioni, non ce l’ho fatta".