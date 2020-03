L' ex portiere dell’Inter, Luca Castellazzi, ha palato ai microfoni di Sportitalia della decisione di disputare le partite di Serie A a porte chiuse per un mese. Ecco le sue parole: "Mi sembra giusto, la situazione obbliga una presa di posizione univoca. Penso che sia necessaria per dare un messaggio chiaro, non è facile. Purtroppo i tifosi e tutti gli amanti del calcio dovranno farsene una ragione. Da ex calciatore so che giocare a porte chiuse è la cosa più brutta che possa capitare perché togli una fetta importantissima del calcio stesso. Il tifo è importantissimo per tutti, sia per chi è in casa che per la squadra fuori casa, carica tutti. Quella del Governo è stata una decisione chiara, speriamo che duri".