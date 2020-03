Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, ha parlato a Radio 24 soffermandosi sull’emergenza coronavirus nel calcio: "Non ci si rende conto che deve essere la parte medica a decidere quando riprendere gli allenamenti. Al giorno d’oggi, mi sembra tutti siano tuttologi. Secondo voi non ci sono più rischi di contagio? Secondo voi è una cosa giusta che una squadra è in isolamento, in quaranta, mentre l'altra si allena? Oggi le date si fissano per ottimismo, ma non esiste un virologo che ci può dire il giorno in cui tutto può ripartire. Si va giorno per giorno".