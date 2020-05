Enrico Castellacci, presidente dell’Associazione Medici del Calcio, ha parlato a Radio Anch’io lo sport su Radio 1, soffermandosi sulla ripartenza: “Si potrà giocare, cercando magari di rischiare il meno possibile. Per fare ciò è necessario che vengano proposte quelle linee-guida chiacchierate da mesi e mai uscite in maniera decisiva. E poi devono essere applicabili, altrimenti è carta-straccia. Finora i protocolli fatti erano inapplicabili. È inconcepibile e

paradossale che la responsabilità ricada solo sul medico”.



SULLA RIPARTENZA – “Ripartire il 13 giugno penso sia possibile, ma solo se si prendono delle decisioni. È necessario conoscere una data d’inizio per programmare gli allenamenti. Mi auguro si possa ricominciare”.