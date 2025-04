Castellacci racconta Lippi: 'Per me ha rischiato di non diventare CT'

Getty Images

Enrico, storico medico della Nazionale, ha raccontato due aneddoti su Marcello Lippi a Gazzetta.- "Sono troppo amico di Marcello per parlare dei suoi successi, del Mondiale, della Juve, di quello che lo rende uno dei più grandi di sempre. Avrei mille aneddoti per spiegare la sua grandezza, ma ce n’è uno speciale. Una partita tra la nazionale medici e quella dei giornalisti. È il 2004, Lippi non è ancora il ct. Io sono il tecnico dei medici. Sull’altra panchina c’è Fascetti, bel paradosso per chi ha sempre odiato voi giornalisti. Marcello è il mio assistente in panchina. Gioca un amico, Lello, fissato col fare il centravanti. Non tocca palla. Dopo un’ora mi girano, mi alzo e gli urlo: “Basta, Lello, ora ti cambio!”. Sento una mano sulla spalla ed è Marcello che mi fa: “Io lo lascerei altri cinque minuti, Enrico…”. E io: “Se lo dici tu…”. Cinque minuti e Lello fa gol. Capite perché Lippi è Lippi?".

- "Non firmò finché non approvarono la mia nomina. Passava il tempo, la storia si complicava: “Lascia stare, non perdere quest’occasione”. Lui: “Voglio te nello staff o niente”. Non era amicizia, ma stima professionale".