Il 28 maggio si terrà il vertice tra il ministro dello Sport Spadafora, i presidenti di Lega e la Figc, decisivo sulla ripresa del campionato. Nel frattempo, sono state indicate tre fasce orarie per disputare le partite e quella delle 16.30 non ha riscosso molti consensi. L’ex medico della Nazionale Enrico Castellacci ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “È difficile giocare a quell’ora perché in estate fa molto caldo. Ho in mente il Mondiale in Brasile, le partite si giocavano con un tasso di umidità pari al 90% all’una del pomeriggio. Sono climi difficili per giocare. Avrei evitato questo orario puntando su altre fasce orarie”.