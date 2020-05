L’ex medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci, ha parlato nuovamente del protocollo medico ai microfoni di Sportmediaset: “Per quanto riguarda la ripresa del campionato, è inevitabile che ci siano dei rischi, ma il mondo e l’Italia devono ripartire, anche per ciò che concerne il calcio”.



SUI MEDICI – “Essere responsabili in tutto è paradossale anche solo pensarlo. Giusto assumere la responsabilità, ma bisogna anche condividere il rischio”



SULLA FIGC – “Mi ha sorpreso, non ho accettato il fatto che abbia immediatamente avvallato l’input del governo. Non accetto che una federazione non abbia realizzato subito quanto sia inammissibile che ci sia una responsabilità unica nel medico del calcio e non si condivida il rischio. Due/terzi dei medici di Serie B sono pronti a dimettersi, hanno mandato le lettere. I due medici del Prato si sono già dimessi”.