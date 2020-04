Enrico Castellacci, medico sociale della Nazionale, parla a Radio Bruno: "Sono misure eccessive, non capisco come non si possano fare allenamenti individuali in un campo di calcio suddiviso. Tempi diversi e un membro dello staff per ogni giocatore, niente di diverso se ci si allenasse in un parco o in giardino. Sono interdetto. Non entro nel merito sulla ripresa del campionato, non sono cose che valuteremo noi. Ma non posso pensare che un giocatore possa passare 3-4 mesi senza allenarsi".