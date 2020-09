1









Timothy Castagne, ex giocatore dell'Atalanta ora al Leicester, ha parlato della sua avventura in nerazzurro, non risparmiando un attacco a Gasperini: "Avevo bisogno di giocare con regolarità, nello stesso ruolo: una volta ero a destra, un’altra a sinistra, un’altra in panchina… Non era proprio il massimo. Tecnicamente e tatticamente è uno dei top in assoluto, ma a livello umano non c’era un grande rapporto: non perché ci fosse qualche particolare problema tra noi. Ha il suo modo di fare: per esempio, se stai fuori sarebbe importante avere una spiegazione da parte dell’allenatore, aspetto che con lui mancava".



SCUDETTO - "Juventus e Inter restano davanti, contro le altre se la giocherà".