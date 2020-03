L'ex terzino della Roma e del Lecce, Marco Cassetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, della lotta Scudetto non così scontata. Ecco le sue parole: "È un discorso molto complicato, perché comunque in 12 partite che mancano da qua alla fine della stagione regolare qualsiasi squadra potrebbe risalire. Sulla carta la Juve è la più forte, ma quest’anno le altre han dimostrato di essere più vicine a lei. Non sarà sicuramente lo stesso ricominciare magari dopo due mesi e mezzo di inattività. Dovesse riprendere il campionato, però, subentrerebbero tante ipotesi per cui tutte potrebbero vincere lo Scudetto".