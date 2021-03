Antonio Cassano, alla BOBO TV, ha parlato della situazione di Conte e dell'Inter: ""Questi hanno fatto di tutto per prendere l'Inter e poi ora se ne disfano così? Ne dubito. Ok non fare mercato, non prendere in futuro altri giocatori come Lukaku a 80 milioni e tanti affari così, ma ci sono occasioni sul mercato come Wijnaldum. Ma bisogna muoversi prima".