Antonio Cassano ha parlato di Dusan Vlahovic alla BoboTv: “Per la Juventus è stato un anno fallimentare. Riguardo Vlahovic, io avevo detto che dalla Fiorentina alla Juventus c’era una bella differenza, pressioni diverse, è arrivato per risolvere i problemi a Torino. Sicuramente il ragazzo deve prendersi delle responsabilità ma poverino, è stato messo in una squadra che non riescono a fare tre passaggi di seguito. Allegri dopo il Genoa ha detto che Vlahovic ha fatto una buona partita tecnicamente, ma quale buona partita tecnicamente, che ha toccato cinque palloni ed ha fatto cinque sponde. Non ha mai tirato in porta, mai un movimento, mai tenuto palla, niente. Poverino, prende palla a 50 metri dalla porta, la Fiorentina faceva un calcio meraviglioso in ottica del suo attaccante, adesso continuano a fare un calcio meraviglioso ed a vincere le partite anche se gli manca l’attaccante, merito sicuramente dell’allenatore. Io continuo a dire, la Juventus non gioca bene, le responsabilità di Vlahovic ci sono fino ad un certo punto. Povero cristo, ci ha messo tutta l’anima”.