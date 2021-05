Dopo aver annunciato l'addio alla Juventus alla fine della stagione, per Gigi Buffon si sta aprendo un ventaglio di infinite possibilità: lui si è preso una ventina di giorni per pensare al suo futuro, senza escludere l'eventuale ritiro - che nonostante i 43 anni sembra comunque improbabile - ha già respinto una proposta del Flamengo e ne sta valutando altre. Intanto, nel corso di una diretta Twitch, Antonio Cassano ha detto: "Io ero l'unico che tempo fa diceva che Gigi avrebbe fatto il Mondiale 2022. E vedrete che ci andrà: non so se da secondo o terzo portiere, ma sono sicuro che ci sarà. E sarà il suo sesto Mondiale".