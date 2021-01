Antonio Cassano svela un retroscena su Paul Pogba: "Io so che quando doveva ancora debuttare con il Manchester United, Mino Raiola andò da Ferguson chiedendogli tanti soldi per fargli firmare il contratto - ha detto Cassano alla Bobo tv - Ferguson chiese all'agente se sapesse che tipo di giocatore fosse Pogba e Raiola, numero uno dei procuratori, rispose dicendo di no. Gli importava poco, quelle erano le loro richieste e se non venivano soddisfatte sarebbero andati via. Senza battere ciglia, Ferguson sentenziò che Pogba sarebbe anche potuto andare via".