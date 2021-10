Antonio Cassano alla BoboTv di Twitch ne ha detta una delle sue. Non su un giocatore della Juventus ma sul suo ex compagno e capitano alla Roma Francesco Totti:Per me è uno scandalo, e lo dico a malincuore perché io mi sono trovato divinamente lì, mi amavano follemente. A Francesco voglio bene, ma lui è capace di dirti che a 45 anni farebbe ancora la differenza. Invece, quando smetti smetti...""Totti non è eterno come Messi o Maradona, fra 20 anni sarà dimenticato. Una volta c’era Conti, poi Totti, magari ci sarà Pellegrini. Anche De Rossi era capitan futuro, ma Daniele quasi è andato nel dimenticatoio, anche se per me è eterno. Io in 20 anni non ho mai visto uno così attaccato alla Roma, l’ho visto piangere dopo un derby perso. Totti teneva alla Roma? De Rossi 100 volte di più. Totti è romanista, De Rossi di più, se lo tagli il sangue esce romanista".