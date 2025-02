Cassano contro Thiago Motta: 'Ha fatto un disastro, la Juventus non deve ripartire da lui'

nel mirino dopo la pesante sconfitta contro l’Empoli, che ha sancito l’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia. In pochi giorni, i bianconeri hanno detto addio sia alla Champions che alla Coppa, restando in corsa solo per il quarto posto in campionato. L’allenatore non ha cercato scuse, ammettendo tutta la sua vergogna davanti ai microfoni, ma la sua posizione ora appare meno solida. Le critiche aumentano e il futuro della panchina juventina è sempre più incerto, con la società che dovrà valutare attentamente la situazione nelle prossime settimane.

Le parole di Antonio Cassano

A Viva el Futbol, il commento di Cassano:«La Juventus deve ripartire da Thiago Motta? Per me no. Può anche vincere il campionato, non cambia niente. Non si possono cancellare tutti i mesi precedenti disastrosi con eliminazione dalla Champions e dalla Coppa Italia. Con gli acquisti fatti in estate, mi aspettavo una situazione molto diversa».«Molti giocatori sono stati svalutati, nessuna idea di calcio, nessun miglioramento. Se dovesse vincere anche il campionato, direi che hanno fatto schifo le altre a perderlo, non sarebbe merito della Juve. Serve un percorso, non bastano uno-due mesi. Io vedo il bicchiere totalmente vuoto, è stato fatto un disastro dall'allenatore, nonostate gli ottimi investimenti fatti dalla società in estate. Ad esempio non capisco perché mette in discussione giocatori come Khephren Thuram che spesso non gioca e che secondo me è il migliore della Juve. Faccio davvero fatica a recepire quello che sta facendo Motta. Dopo il percorso a Bologna mi aspettavo un impatto decisamente diverso»