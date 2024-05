Antonio, a La Fiera del Calcio, parla così die della"Io spero con tutto il cuore che Thiago Motta non accetti di andare alla Juve, lo spero vivamente. Thiago Motta ha fatto un lavoro eccezionale, è stato con Gasperini il miglior allenatore in Italia, ha fatto un lavoro fantastico. Ma c'è una differenza, ricordatevi che la Juve voleva già cambiare idea anni fa prendendo Sarri. La Juve ha sempre avuto il mantra che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, lo diceva Boniperti. A loro non frega niente di fare calcio champagne"."Hanno tentato una strada diversa, giusta secondo me, perché l'ultimo che ha vinto lo Scudetto è stato Sarri, pur con mille difficoltà ma poi è stato mandato via. Pirlo era un ragazzo giovane che ha fatto bene, arrivando quarto e vincendo due trofei. Volevano prendere quella strada, poi sono tornati sulla vecchia, a loro importa vincere. Io immagino Thiago Motta, che è un ragazzo eccezionale, di grande personalità, che ha fatto un lavoro fantastico, si presenta lì… due, tre, quattro mesi e sapete cosa succede? Che viene fuori un patatrac, come è successo con Sarri. Se ci stai ascoltando, Thiago non andare alla Juve".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.