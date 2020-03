Antonio Cassano, ex giocatore tra le altre di Roma e Real Madrid, ha parlato così al Corriere dello Sport, spiegando la sua posizione nei confronti del taglio degli stipendi promosso dalla Juventus. Come sempre senza filtri, per Cassano la scelta dei bianconeri volge verso un presagio negativo per il campionato italiano: "La Juventus ha tagliato il 30% degli stipendi dei giocatori di marzo, aprile maggio e giugno. Vuol dire che il campionato non riprende, non si gioca più, altrimenti non ce ne era motivo. Lo potevano fare di mese in mese".