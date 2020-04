In estate la Juventus ha cercato altri due allenatori prima di prendere Maurizio Sarri. A svelarlo è Antonio Cassano, durante una diretta Instagram con Bobo Vieri: "L'anno scorso si sono buttati su Guardiola e hanno fatto un tentativo per Pochettino, ma tutti e due non sono andati bene. Poi hanno preso Sarri che secondo me non può andare oltre un certo livello. Zidane? Hanno mandato via Allegri per cambiare il gioco, se dovessero prendere il francese sarebbe un passo indietro perché è un allenatore-gestore come Max. Inoltre, non sono sicuro che Zizou possa andar via dal Real Madrid per la Juve, se dovesse cambiare squadra lo vedrei meglio al Psg, che può spendere quanto vuole".