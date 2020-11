Antonio Cassano, ospite di Bobo Vieri su Instagram, ha parlato di Champions e non solo.



MESSI VS MARADONA - "Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona più di 30. Ha giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma mai grandi difensori o portieri"



TOTTI - "Il film? Non l'ho ancora visto, ma su due ore di film parla solo di me: quasi 45 minuti. Mi diceva che a lui il Coronavirus non gli andava addosso e invece poi si è cag... sotto. È stato dieci giorni a casa".



SUAREZ - "Vecchio lo dicono gli altri, lo hanno mandato via da Barcellona, altra follia. Ha fatto 350 gol in 6 anni. Non si è capito perché lo hanno mandato via. Poi hanno messo centravanti Griezmann”.



CHAMPIONS - “Vedo Bayern Monaco e Liverpool davanti a tutti. Il Barcellona ha sempre una chance con Lionel Messi. Poi il Manchester City qualcosa di importante dovrà fare in Europa, prima o poi”