Alla BOBO TV, Antonio Cassano ha parlato di Andrea Pirlo: "​Complimenti, sono quattro mesi che è in discussione. Ha vinto due trofei e portato la Juve in Champions, specie per il coraggio di domenica. Spero possa rimanere e che Ronaldo possa andare via, è stato massacrato Pirlo. Se la Juve tiene Pirlo la applaudirò, vuol dire che ha preso una decisione da grandissima società e Agnelli da grandissimo presidente. Pirlo ha fatto quello che doveva fare in un anno tremendo con Ronaldo che è un tappo per Andrea".