Antoniotramite la BoboTv ha attaccato Luciano. Queste le sue parole:"Caro Moggi, hai ridicolizzato la Juventus e il calcio italiano nel mondo intero. Hai ancora il coraggio di parlare? Io vado in giro a testa alta, tu assolutamente no. Ho fatto bene a rifiutare la tua Juve per ben due volte".