Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano ha commentato la situazione Eriksen ma non solo: "È un grandissimo campione, sia che lo metti davanti alla difesa che mezzala. Non ho scoperto l'acqua calda: è un campione, aveva solo bisogno di fiducia. Non ha imparato ora a giocare a calcio, Conte si sta ricredendo e spero possa dargli più continuità. Eriksen è un ragazzo timido, professionale, non parla mai".



MAROTTA - "Ha detto che non era funzionale? Io l'ho avuto alla Samp. Quando si parla di gestione e di Conte ok, ma quando si parla di giocatori a volte Marotta neanche li conosceva. O ha deciso da solo di dire che era fuori dal progetto, o gliel'ha detto l'allenatore. Nell'idea di Conte, Eriksen non difende, non dà equilibrio né intensità. In quella squadra gli preferisce Brozovic, è lui che gioca nelle partite importanti. Eriksen è un Modric meno forte. Modric non difende, all'Inter non Conte non gioca".