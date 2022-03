Sono parole forti quelle rilasciate da Antonio Cassano durante la trasmissione della Bobo Tv. L'ex fantasista di Samp e Roma ha infatti parlato anche di Cristiano Ronaldo, dichiarando come a detta sua, il portoghese non sia uno dei migliori calciatori della storia.



'Non è tra i migliori giocatori del mondo. Goleador? Sì. Attaccante pesante? Sì. Ha vinto tantissimo? Sì. Cristiano Ronaldo, come Inzaghi, Trezeguet, sono giocatori favolosi, ma andiamo nello specifico: giocare a calcio è una roba diversa. Il gol non è importante per giudicare un calciatore. Iniesta non ha fatto neanche 60 gol, Zidane non è arrivato a 100, questi sono geni che hanno fatto la storia del calcio'.