Antonio Cassano, nel consueto appuntamento su Twitch con la BoboTv, ha commentato l'imminente Belgio-Italia degli Europei, quarto di finale degli Europei, e si è soffermato in particolare su un giocatore particolarmente importante della nazionale belga:sono Hazard e De Bruyne che fanno veramente paura. Lukaku può limitarsi anche da solo, in campo internazionale fa fatica. Invece quei due sono qualcosa di diverso. Speriamo che anche se attaccano per 90 minuti vinciamo, magari con un’autorete. Chi se ne frega".