Antonio Cassano, come sempre, senza peli sulla lingua nella "Bobo Tv" di Twitch: "Lo dico dall'inizio che la Juventus resterà fuori dalla Champions League! Domenica Milan e Atalanta possono qualificarsi, il Napoli può vincere a Firenze e intanto c'è Juventus-Inter. Ieri la Juve ha vinto 3-1, ma se fosse finita 4-0 per il Sassuolo nessuno avrebbe potuto dire nulla. Rigore sbagliato, un miracolo di Buffon, due occasioni sbagliate: la Juve continua ad essere la grande delusione a livello europeo. Non vedo alcuna reazione, ma solo una squadra fine a se stessa. Opaca, non bella, amorfa, molle. Senza né testa né coda. La Juve ha fatto un campionato osceno, bruttissimo".