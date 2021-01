Weston McKennie, arrivato con un pedigree poco conosciuto dal pubblico di casa nostra, nel giro di 5 mesi ha conquistato tutto l'ambiente Juventus col suo mix di quantità, qualità e personalità. Oltre a 4 gol complessivi, che non guastano. Come conseguenza inevitabile del suo impatto, stanno aumentando a dismisura il parterre dei suoi estimatori. Tra questi Antonio Cassano, che nell'ultimo immancabile appuntamento su Twitch con la BoboTv si è lanciato in una dichiarazione a dir poco entusiastica: "L’americano mi ha convinto tremendamente, fa le due fasi in una maniera devastante!"