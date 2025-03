Cassano: ‘Stile Juve? Stile di m***a! Giuntoli deve dimettersi’

Le parole dia Viva El Futbol:"Le critiche che ho fatto a Thiago le confermo. In questo momento, magari poi lo avrà, era improponibile per una squadra con un certo status e ha fatto malissimo. Non ha valorizzato i giocatori. Ma non mi aspettavo facessero questa merdata. Quando parlano di stile Juve voglio capire che c****o significa? Ma stile Juve cosa? Stile di m***a.Oggi chi comanda alla Juve? Se la responsabilità è di Giuntoli dovrebbe dimettersi: ha preso Motta, dopo la Fiorentina ha detto ripartiamo da Motta e ci crediamo. Se comanda Giuntoli e ha fatto sta merdata, dovrebbe dire: mi dimetto e allora applaudirei. Io penso abbia fatto da scaricabarile. Se non comanda lui, qualcuno ci deve dire chi comanda. Se Giuntoli non conta allora anche così dovrebbe dimettersi e lasciare lì i soldi. Quando si parla di status e dna sono cavolate. I dilettanti lavorano meglio".