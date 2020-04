Antonio Cassano,a Sky Sport, ha parlato della sua quarantena: "Da 40 giorni io e tutta la famiglia siamo rinchiusi in casa, ho capito che per aiutarci a venirne fuori velocemente non dobbiamo uscire", le sue parole. L'ex attaccante di Roma e Milan ha poi proseguito: "Quando ero ragazzino andavo in giro senza rispettare le regole, ma le moto fanno paura, è dura...Dopo aver fatto un botto ho smesso. Ho solo un idolo nel Motomondiale: Rossi. Nessuno sarà superiore a lui. Rossi oltre a essere un fenomeno nella guida lo è nella testa, se gli danno una moto come quella di Marquez vince 10 gare su 10".