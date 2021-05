Durante la diretta della Bobo Tv su Twitch, Antonio Cassano ha analizzato il possibile mercato dell'Inter dopo la vittoria dello scudetto spiegando che l'ideale per Conte sarebbe un giocatore sul quale, però, c'è anche la Juventus: "Ai nerazzurri serve un terzino sinistro, e secondo me potrebbe essere Marcos Alonso del Chelsea. Perisic non c'entra nulla con l'idea di Conte, per questo penso che per la prossima stagione si muoveranno proprio su Alonso".