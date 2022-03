Intervenuto alla Bobo TV, Antonio Cassano ha parlato delle squadre italiane in Europa, "snobbando" la Juve e facendo anche un cenno ad Arthur, convocato nuovamente in Nazionale dal CT Tite. Ecco il suo pensiero: "L'Inter è quella che con l'Atalanta mi ha soddisfatto di più tra le italiane impegnate in Europa. Il calcio della squadra di Gasperini è uno dei migliori. Mi piacerebbe vedere il tecnico nerazzurro in un top club, potrebbe segnare un’era, buoni giocatori sono diventati forti grazie a lui. Mi piacerebbe osservarlo all’opera con un altro tipo di rosa. Arthur in Nazionale? Grazie a se stesso, non ad altri".