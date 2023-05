Le parole dialla Bobo Tv:"Io se sono il Milan vado su Vlahovic. Per 50-60 milioni, con i soldi della Champions League, vado su Vlahovic. Se la Juve non manda via l’allenatore va via Vlahovic. Rimane solo uno dei noi. Il Milan deve fare un sacrificio molto importante, Pioli si merita un capocannoniere. Penso che con 50/60 Vlahovic puoi e devi farlo. Conosce il campionato, è giovane, puoi averlo per 10 anni".