Antonio, ex attaccante tra le altre di Inter e Roma, commenta in diretta Instagram con Vieri la polemica scoppiata tra Marioe Giorgio LEGGI QUI ): “Le parole di Chiellini su Balotelli e Felipe Melo? Felipe Melo non lo conosco, non ci ho mai giocato insieme e non so che persona è. Io ho profonda stima di Chiellini, è un ragazzo favoloso. Se ha detto certe cose avrà i suoi motivi. Balotelli lo conosco superficialmente, è un bambino. Con Giorgio ho giocato per dieci anni in Nazionale e non posso dire nulla di negativo su di lui. Fuori dal campo è uno dei ragazzi più intelligenti che abbia mai conosciuto, da dieci, educato e serio”.“È una follia, sono venuti fuori tantissimi positivi, come fai? Fiorentina e Sampdoria dovrebbero ripartire senza 3-4 giocatori? Sentendo le ultime notizie e le dichiarazioni di Spadafora la vedo difficile che possa ricominciare. Io ultimamente sono d’accordo solo con le dichiarazioni di Malagò, che tutela tutti gli sport e non fa la mai fuori dal vaso. Ora almeno ricomincia la Bundesliga, ma lì la situazione è diversa, hanno molti meno morti. Possono reggere meglio, la Germania ha molti più posti in terapia intensiva, da noi non so come andrà a finire”.“Tare non lo conosco personalmente, ma se ha preso certi giocatori come Milinkovic-Savic a pochi soldi vuol dire che è bravo. Poi dietro ha un presidente bravo come Lotito, magari si può discutere su di lui come personaggio, ma è veramente bravo. Poi c’è Agnelli, la Juve a me non sta molto simpatica, ma ha creato un impero. Parla 3-4 lingue, da quando è arrivato ha creato una squadra vincente, ha messo gli uomini giusti al punto giusto, è perfetto. Ha fatto dei miracoli, ora la Juve è una delle 3-4 società più forti del mondo”.“Se ne devono fare tutti una ragione, è lui il migliore di tutti. poi dal terzo-quarto posto si può ragionare