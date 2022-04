Antonio Cassano senza freni. Intervenuto nel corso della Bobo TV, l'ex attaccante è tornato a parlare di Massimiliano Allegri con un riferimento specifico, in questo caso, all'ex Juve Dejan Kulusevski, che al Tottenham si sta mettendo decisamente in bella mostra sfornando gol e assist. Ecco il suo pensiero: "Il genio della lampada (Allegri, ndr.) li ha mandati via. Kulusevski anche l'altro giorno ha fatto gol e assist, sta facendo una stagione clamorosa al Tottenham. Ma anche Bentancur sta facendo benissimo".