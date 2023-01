Antonionon si trattiene mai, quando c'è da criticare Massimiliano. Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, l'ex fantasista non è andato per il sottile nel parlare del tecnico delladopo il ko contro il. Ecco il suo commento: "è il vero genio per come lavora. Mentre l'altro (Allegri, ndr.) fa il furbetto e va sulla psicologia, ma la psicologia ci ha rotto il c... Ogni domenica bisogna sentire quelle cagate e vedere come fa giocare la squadra, ma pure i tifosi bianconeri si sono rotti. Spalletti ad esempio richiamava Anguissa tra le linee, perché?doveva accorciare su di lui, cosìandava su Politano e restavasu Osimhen, quello è lavorare!".