Intervenuto alla Bobo TV, anche Antonio Cassano ha detto la sua sulla Juve dopo il successo contro il Verona. Ecco il suo commento: "Io continuo a dire che la Juve non arriverà tra le prime quattro, sono convinto. Continua a giocare male e non basteranno Vlahovic e Zakaria. Non posso pensare che una rondine fa primavera. La Juve ha la squadra più forte, ha l'undici migliore della Serie A, non può giocare così. Lo spartiacque sarà con il Villarreal: se va fuori non arriva tra le prime quattro".